Аваков поставил «лайк» под нелицеприятным высказыванием главы Днепра об украинцах
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков постави лайк под постом главы Днепропетровска (Днепра) Бориса Филатова, содержащим нелицеприятные высказывания в адрес украинцев.
Филатов посетовал, что вынужден тратить свое время на то, чтобы объяснять жителям Украины очевидные вещи, что он выбивает для города деньги, но постоянно читает о себе мерзости в прессе, - сообщает RT.
Высказывание Филатова, который в настоящее время находится в Лондоне с рабочей командировкойя, судя по всему, пришлось по душе Авакову.
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