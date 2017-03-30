Аваков поставил «лайк» под нелицеприятным высказыванием главы Днепра об украинцах

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков постави лайк под постом главы Днепропетровска (Днепра) Бориса Филатова, содержащим нелицеприятные высказывания в адрес украинцев.

Филатов посетовал, что вынужден тратить свое время на то, чтобы объяснять жителям Украины очевидные вещи, что он выбивает для города деньги, но постоянно читает о себе мерзости в прессе, - сообщает RT.

Высказывание Филатова, который в настоящее время находится в Лондоне с рабочей командировкойя, судя по всему, пришлось по душе Авакову.