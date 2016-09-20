"Аум синрике" запретили в России

Верховный суд РФ удовлетворил иск Генпрокуратуры России и запретил деятельность на территории страны международного религиозного объединения «Аум Синрикё». Секта признана террористической, сообщает издание «Военное обозрение»

Cудья, оглашая решение, заявил: «Выслушав объяснения представителей Гепрокуратуры и ФСБ, Верховный суд решил исковое заявление удовлетворить признать «Аум Синрикё» террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ».

В апреле этого года СКР возбудил уголовное дело в связи с противоправной деятельностью секты «Аум Синрикё» по «факту создания объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами и иным причинением вреда их здоровью» (ч. 1 ст. 239 УК РФ).

Сегодня японская секта «Аум Синрикё» признана террористической в США, Канаде, Великобритании и ряде других стран.

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