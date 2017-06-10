В США на аукционе продали право пообедать с миллиардером Баффеттом

Право пообедать с инвестором из США Уорреном Баффеттом продали на благотворительном аукционе за $2,6 млн. О победителе торгов ничего не известно.

Аукцон, который был инициирован самим миллиардером, проходил в 18-й раз. Победитель торгов получил право пообедать с Баффетом и задать ему любые вопросы. Все средства от аукциона будут перечислены фонду Glide Foundation, который оказывает поддержку бездомным из города Сан-Франциско, пишет ТАСС.

По итогам всех торгов он собрал более $24 млн. Баффетт сообщил, что занялся сбором средств для этой организации благодаря своей жене, которая работала в ней добровольцем до своей смерти в 2004 году.

В 2015 году китайская фирма Dalian Zeus Entertainment заплатила за возможность поговорить с Баффеттом в ресторане $2,34 млн.

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