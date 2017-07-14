С аукциона Sotheby’s продадут пыль
Аукцион Sotheby’s выставит на торги образцы грунта, собранные на естественном спутнике Земли.
За мешочек с лунной пылью и камешками, собранными американским астронавтом Нилом Армстронгом, предполагается выручить до четырех миллионов долларов.
Кроме того, на аукцион будут выставлены еще несколько лотов, имеющих отношение к космосу. В частности, отчет первого космонавта СССР Юрия Гагарина на английском языке, сообщает НСН со ссылкой на издание The Guardian.
Торги приурочены к годовщине высадки экипажа Apollo 11 на Луну – это произошло 48 лет назад 20 июля 1969 года.
Следующая новость Дума окончательно определила статус самозанятых граждан
Не пропустите лучшие материалы!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии