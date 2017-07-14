С аукциона Sotheby’s продадут пыль

Аукцион Sotheby’s выставит на торги образцы грунта, собранные на естественном спутнике Земли.

За мешочек с лунной пылью и камешками, собранными американским астронавтом Нилом Армстронгом, предполагается выручить до четырех миллионов долларов.

Кроме того, на аукцион будут выставлены еще несколько лотов, имеющих отношение к космосу. В частности, отчет первого космонавта СССР Юрия Гагарина на английском языке, сообщает НСН со ссылкой на издание The Guardian.

Торги приурочены к годовщине высадки экипажа Apollo 11 на Луну – это произошло 48 лет назад 20 июля 1969 года.