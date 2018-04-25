Аукцион Sotheby's установил рекордную цену для картины Модильяни

Полотно «Лежащая обнаженная» выставлено на торги, которые состоятся 14 мая.

Стартовая цена для картины установлена в 150 миллионов долларов. Она входила в цикл из 22 полотен, который выставлялся еще при жизни художника в 1917 году. В настоящее время из этого цикла сохранились менее половины картин, сообщает Nation News.

Несколько лет назад одна из Модильяни была продана с торгов за 170 миллионов долларов.