Аукцион Sotheby's установил рекордную цену для картины Модильяни
Полотно «Лежащая обнаженная» выставлено на торги, которые состоятся 14 мая.
Стартовая цена для картины установлена в 150 миллионов долларов. Она входила в цикл из 22 полотен, который выставлялся еще при жизни художника в 1917 году. В настоящее время из этого цикла сохранились менее половины картин, сообщает Nation News.
Несколько лет назад одна из Модильяни была продана с торгов за 170 миллионов долларов.
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