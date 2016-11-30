Audi рассекретил четыре новинки для российского рынка
Германский автоконцерн Audi весной 2017 года представит четыре модели автомобилей для российского рынка.
Одной из первых новинок станет спортивный купе Audi TT RS, но сразу за ним также появятся и более продвинутая модификация хэчтбека A5 Sportback.
Кроме того, на российский рынок выйдет компактный кроссовер Audi Q5.
Автолюбителям также будет предложен спортивный седан Audi RS 3.
Вместе с тем, конечные цены на все четыре новых автомобиля, готовящихся для выпуска на российский рынок, не называются, сообщает интернет-издание Oane.ws.
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