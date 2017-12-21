Атомные крейсеры России придут в сирийский Тартус
Председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Россия усилит свои позиции в Средиземном море путем расширения военно-морской базы в сирийском Тартусе.
Он добавил, что база будет предназначена и для прохода атомных крейсеров, что позволит обеспечить безопасность в регионе, стратегическое сдерживание и усиление позиции России в районе Средиземного моря.
Отмечается, что расширение пункта материально-технического обеспечения в Тартусе до полноценной военно-морской базы России выгодны обеим сторонам сотрудничества, сообщает РИА Новости.
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