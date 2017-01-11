На атомной станции в Бельгии произошла авария
На бельгийской АЭС «Дул» произошла авария. В результате выброса пара в генераторном зале электростанции пострадал один человек.
Российские специалисты назвали ситуацию предсказуемой и критической. Член общественного совета «Росатома» Валерий Меньшиков пояснил НСН, что бельгийская станция работает на самых старых реакторах в Европе.
Он также отметил, что АЭС находится в одном из самых населенных мест – в радиусе 70 километров проживают порядка девяти миллионов человек. «Это говорит о том, что ситуация близка к критической», - подчеркнул собеседник агентства.
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