Атмосферное давление в Москве побило рекорд 1979 года
Атмосферное давление в Москве побило рекорд, установленный в далеком 1979 году, сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
По ее словам, давление составило уже 1009 миллибаров.
Согласно прогнозам синоптиков, повышенное атмосферное давление продержится до конца недели.
Москвичей также предупредили о том, что в ближайшие дни стоит ожидать кратковременные дожди, а к выходным в столицу придет похолодание, сообщает «РИА Новости».
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