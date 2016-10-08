В Атлантике найдены пиратские сокровища Черного Сэма
Американский исследователь-энтузиаст обнаружил неподалеку от побережья США обломки знаменитого корабля "Вида Галли". Он принадлежал пирату по прозвищу Черный Сэм.
Барри Клиффорд утверждает, что ему удалось найти под водой большое скопление металлических предметов, которые являются грузом награбленных пиратами монет и других драгоценностей.
Корабль "Вида Гали" использовали для перевозки рабов, командовал им английский пират Сэмуэль Беллами по прозвищу Черный Сэм. Судно затонуло в 1717 году близ побережья Массачусетса, при этом погибли практически все члены команды - около 150 человек.
Исследователю исполнился 71 год и он не уверен, что умеет до конца совей жизни организовать подъем драгоценностей со дна океана, сообщает «Интерфакс».
Следующая новость Киев вернул в Голландию похищенные 11 лет назад картины
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии