МЧС атаковал вирус-вымогатель WannaCry
Компьютерный вирус-вымогатель WannaCry атаковал серверы министерства чрезвычайных ситуаций РФ, сообщил информированный источник.
По его словам, на работе спасательных служб атака не отразилась.
Вирус-вымогатель попытался проникнуть в серверы, обеспечивающие обмен информацией между административными службами, однако часть пострадавших данных уже удалось восстановить.
В МЧС информацию об атаке пока не подтвердили.
Вредоносная программа, попадая в компьютер, блокирует монитор, а за восстановление работы требует оплату в биткойнах, сообщает «Интерфакс».
Ранее атакам вируса WannaCry подверглись Великобритания, Испания, Италия, Германия, Португалия, Турция, Украина, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Япония и Филиппины.
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