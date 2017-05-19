МЧС атаковал вирус-вымогатель WannaCry

Компьютерный вирус-вымогатель WannaCry атаковал серверы министерства чрезвычайных ситуаций РФ, сообщил информированный источник.

По его словам, на работе спасательных служб атака не отразилась.

Вирус-вымогатель попытался проникнуть в серверы, обеспечивающие обмен информацией между административными службами, однако часть пострадавших данных уже удалось восстановить.

В МЧС информацию об атаке пока не подтвердили.

Вредоносная программа, попадая в компьютер, блокирует монитор, а за восстановление работы требует оплату в биткойнах, сообщает «Интерфакс».

Ранее атакам вируса WannaCry подверглись Великобритания, Испания, Италия, Германия, Португалия, Турция, Украина, Казахстан, Индонезия, Вьетнам, Япония и Филиппины.