При атаке позиций ДНР под Ясиноватой ВСУ потеряли 10 человек убитыми и 15 ранеными

Вооруженные силы Украины предприняли очередную попытку прорыва обороны ополчения под Ясиноватой. Атака была отбита с большими потерями для украинской стороны. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.

- С 20 часов после артиллерийской подготовки противник перешел двумя взводами в атаку при поддержке минометов и двух танков. Пытаясь обойти наши позиции с флангов, атакующие силы противника понесли потери: 10 боевиков убиты, 15 получили ранения. Из них трое погибли, подорвавшись на заминированном участке местности, а пятеро были ранены там же, - рассказал Донецкому агентству новостей представитель силовых структур ДНР.

По словам собеседника агентства, для отвлечения внимания подразделения ВСУ приступили к обстрелу окраин Донецка и Макеевки.

- Наша разведка отмечает, что из-за массовых потерь в рядах ВСУ украинские карательные войска прибегли к помощи боевиков группировки «Правый сектор»» (запрещенная в РФ организация), — добавили в командовании.

В последние дни обстановка вдоль линии соприкосновения обострилась. Количество обстрелов со стороны ВСУ значительно возросло. Командование ДНР отмечает рост числа разрушений, есть жертвы и пострадавшие среди мирного населения.

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Теги:
Места: Украина, ДНР
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