При атаке на ДНР погибли 10 украинских силовиков
Украинские силовики вновь атаковали позиции ДНР в районе Горловки, заявил представитель командования Эдуард Басурин.
По его словам, бойцы ВСУ потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены их танк и БМП. В настоящее время вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения.
«Мы готовы к любому варианту развития. Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов», — предупредил Басурин.
В прошлые выходные украинские силовики несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка, используя запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью. Жертвами атаки стали четыре мирных жителя, еще четверо получили ранения, сообщает «РИА Новости».
Следующая новость Гражданка КНР соблазняла сотрудника ФСБ двумя iPhone X
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии