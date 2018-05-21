При атаке на ДНР погибли 10 украинских силовиков

Украинские силовики вновь атаковали позиции ДНР в районе Горловки, заявил представитель командования Эдуард Басурин.

По его словам, бойцы ВСУ потеряли около десяти человек убитыми, уничтожены их танк и БМП. В настоящее время вооруженные силы ДНР полностью контролируют ситуацию на линии соприкосновения.

«Мы готовы к любому варианту развития. Для врага приготовлено множество неприятных сюрпризов», — предупредил Басурин.

В прошлые выходные украинские силовики несколько раз обстреляли Горловку, расположенную в 40 километрах к северу от Донецка, используя запрещенные международными соглашениями боеприпасы со шрапнелью. Жертвами атаки стали четыре мирных жителя, еще четверо получили ранения, сообщает «РИА Новости».