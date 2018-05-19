При атаке боевиков на церковь в Чечне погибли три человека
Согласно уточненным данным, при нападении боевиков на церковь в Грозном погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин.
Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель полиции.
«По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения», - сказал он.
Погибшие сотрудники правоохранительных органов были командированы в Чечню из Саратовской области. Бандиты оказались вооружены десятью бутылками с горючей смесью и двуствольным обрезом.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что боевики напали на прихожан церкви в Грозном.
Следующая новость Русская модель пережила конфуз на красной дорожке в Каннах
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии