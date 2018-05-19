При атаке боевиков на церковь в Чечне погибли три человека

Согласно уточненным данным, при нападении боевиков на церковь в Грозном погибли двое сотрудников полиции и один прихожанин.

Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель полиции.

«По последней информации, погибли двое сотрудников полиции и еще двое были ранены. Кроме того, погиб один прихожанин, еще один получил ранения», - сказал он.

Погибшие сотрудники правоохранительных органов были командированы в Чечню из Саратовской области. Бандиты оказались вооружены десятью бутылками с горючей смесью и двуствольным обрезом.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что боевики напали на прихожан церкви в Грозном.