Атака ВСУ на Калиновку у Дебальцево сорвалась из-за заглохшей БМП

Попытка Вооруженных сил Украины прорвать оборону ополчения в районе Дебальцево, предпринятая в ночь с 8 на 9 января вновь завершилась безрезультатно. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР майор Андрей Марочко.

- В ночное время с 8 на 9 января ВСУ предприняли очередную попытку прорыва диверсионной группой в направлении населенного пункта Калиновка, которая, как и прошлые диверсии, с треском провалилась, - цитирует Марочко ЛуганскИнформЦентр.

По словам офицера Народной милиции, диверсионно-разведывательная группа на БМП попыталась выдвинулась в направлении Калиновки, но через 20 минут боевая машина пехоты заглохла, и ее пришлось на буксире возвращать на исходную позицию.

- Таким образом, военнослужащим Народной милиции ЛНР не пришлось принимать ответных мер противодействия и тем самым нарушать Минские соглашения, - подчеркнул Марочко.

Представитель оборонного ведомства республики не исключил, что это была лишь провокация с целью обвинить Народную милицию в несоблюдении режима прекращения огня.

Ранее Марочко сообщал, что киевские силовики активизировали разведывательную деятельность с целью заброски диверсионно-разведывательных групп и совершения диверсий на территории ЛНР.

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Теги:
Места: Украина, ЛНР
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