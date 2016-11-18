Астрономы зафиксировали самый яркий инопланетный cигнал

Американские, германские и австралийские ученые зарегистрировали самый яркий и мощный радиоимпульс с космоса. Этот сигнал, продолжительностью пару миллисекунд, может быть сигналом от инопланетян. Для определения области, из которой поступило «сообщение», астрономы использовали два детектора космических радиоволн.

В итоге они указали галактику VHS7. Ученые измеряли длину сигнала и вариации магнитного поля между звездной системой и нашей планетой. Впервые похожий радиосигнал был замечен ещё в 2001 году с территории Австралийского континента. Затем в течение шести лет исследователи анализировали полученный импульс,- сообщает «Экономика Сегодня».

Они склоняются к двум вариантам: мощный сигнал могла породить нейронная звезда или жители инопланетных цивилизаций. Подобных радиоволн за это время было замечено уже около десятка.