Астрономы зафиксировали самый яркий инопланетный cигнал

Американские, германские и австралийские ученые зарегистрировали самый яркий и мощный радиоимпульс с космоса. Этот сигнал, продолжительностью пару миллисекунд, может быть сигналом от инопланетян. Для определения области, из которой поступило «сообщение», астрономы использовали два детектора космических радиоволн.

В итоге они указали галактику VHS7. Ученые измеряли длину сигнала и вариации магнитного поля между звездной системой и нашей планетой. Впервые похожий радиосигнал был замечен ещё в 2001 году с территории Австралийского континента. Затем в течение шести лет исследователи анализировали полученный импульс,- сообщает «Экономика Сегодня».

Они склоняются к двум вариантам: мощный сигнал могла породить нейронная звезда или жители инопланетных цивилизаций. Подобных радиоволн за это время было замечено уже около десятка.

Новости по теме
Теги:
Места: США, Европа
События: космос, наука
Персоны: ученые
Следующая новость Стала известна дата послания президента Федеральному собранию

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО