Астрономы зафиксировали мощный космический взрыв

Международная группа астрономов зафиксировала фантастически сильный взрыв, который произошел в другой галактике.

Взрыв был настолько мощным, что вспышку можно было заметить за 10,7 миллиардов световых лет от Земли, а выбрасываемая энергия была сопоставима с энергией всех звезд галактике.

По словам научных сотрудников, источник рентгеновского излучения до октября 2014 года не проявлял активности, однако неожиданно вспыхнул, став в тысячу раз ярче, чем раньше. Спустя сутки необычное свечение исчезло вместе с его источником, - сообщает «ВладТайм».

Астрономы думают, что причиной взрыва могла стать масштабная космическая катастрофа. Речь может идти о превращении звезды в Черную дыру или о слиянии нейтронной звезды с черной дырой.