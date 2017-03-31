Астрономы зафиксировали мощный космический взрыв
Международная группа астрономов зафиксировала фантастически сильный взрыв, который произошел в другой галактике.
Взрыв был настолько мощным, что вспышку можно было заметить за 10,7 миллиардов световых лет от Земли, а выбрасываемая энергия была сопоставима с энергией всех звезд галактике.
По словам научных сотрудников, источник рентгеновского излучения до октября 2014 года не проявлял активности, однако неожиданно вспыхнул, став в тысячу раз ярче, чем раньше. Спустя сутки необычное свечение исчезло вместе с его источником, - сообщает «ВладТайм».
Астрономы думают, что причиной взрыва могла стать масштабная космическая катастрофа. Речь может идти о превращении звезды в Черную дыру или о слиянии нейтронной звезды с черной дырой.
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии