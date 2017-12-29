Астрономы выдвинули гипотезу о «бесхозных» лунах

Во Вселенной может быть множество лун, которые в результате интенсивного взаимодействия планет оказались выброшенными со своих орбит.

По словам ученых из Корнеллского университета (США), во время бурного развития звездных систем новорожденные планеты активно «толкаются» пытаясь вытеснить друг друга в открытый космос. Страдают при этом в большинстве случаев именно луны – порядка 90% спутников оказываются «брошенными».

Успешно пережить процесс формирования систем удается только тем спутникам, которые отвечают определенным параметрам, касающимся размеров и расстояния до планет, рядом с которыми они образовались, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на издание Astrophysical Journal.

Оторвавшиеся от своих планет экзолуны разрушаются, становятся спутниками так называемых «планет-изгоев», или же становятся самостоятельными планетами.

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