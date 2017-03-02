Астрономы впервые «пощупали» материю вокруг черной дыры

Команда американских и европейских исследователей обратила внимание на галактику IRAS 13224-3809 в созвездии Центавра и обнаружила новые свойства материи, которая вихревыми потоками вращается вокруг воронки расположенной там черной дыры.

Как сообщает Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), на данный момент главное открытие ученых заключается в том, что вихревые потоки материи, вращающиеся вокруг воронки черной дыры, нагреваются и остывают в течение нескольких часов, что очень быстро по меркам Космоса, передает ТАСС.

По словам одного из исследователей, - профессора Калифорнийского технологического университета Фионы Хэррисон, - сверхмассивные черные дыры воздействуют на окружающую их среду в галактиках. Одной из разновидностей этого влияния могут быть мощные потоки «ветра», исходящие из зоны около черной дыры.

Ученые впервые наблюдали стремительную смену температуры материи у черной дыры. «Данный фактор позволит нам в дальнейшем понять, как формируются такие «ветры» и сколько энергии они способны вынести с собой в галактику», - пояснила Хэррисон. Исследования проводились с помощью космического телескопа жесткого рентгеновского излучения NuSTAR и орбитального телескопа Европейского космического агентства XMM-Newton.

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Места: США, Европа
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