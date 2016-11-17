Астрономы предсказали полное исчезновение звезд

Исследователи уже давно ведут переговоры о смерти Вселенной. Несмотря на то, что случится она еще очень нескоро, ученые уже сейчас пытаются спрогнозировать изменения, которые будут предшествовать гибели всего сущего. Одной из этих перемен станет полное исчезновение звезд.

Специалисты уверяют, что стремительное расширение пространства обусловило возникновение космологического горизонта. Объекты, уходящие за эту линию, навечно покидают поле зрения человечества,- сообщает «VistaNews».

По этой причине, абсолютное большинство звезд через 150 миллиардов лет исчезнет из поля зрения, оставив в небе лишь несколько малых звездочек, которые также однажды преодолеют линию горизонта.