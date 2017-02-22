Астрономы открыли семь потенциально обитаемых планет

Телескоп НАСА открыл семь планет, на которых возможно существование жизни. Как уточняется в материале, опубликованном в журнале Nature, планеты оказались спутниками недавно открытой системы TRAPPIST-1 в созвездии Водолея.

Ученым удалось также установить, что на трех из семи планет предположительно есть вода и густая атмосфера. Отмечается, что до открытия системы TRAPPIST-1 науке было известно всего четыре реальных землеподобных планеты, – Земля, Марс, Венера и Меркурий.

По словам астронома из университета Льежа Мишеля Жильона, можно ожидать, что первые новости о свойствах открытых планет появятся уже в ближайшие недели и месяцы.

Звездная система TRAPPIST-1 удалена от Земли всего на 40 световых лет в сторону созвездия Водолея. Благодаря высокому разрешению телескопов и длительным наблюдениям планетологам впервые удалось очень точно измерить и диаметр, и массу шести из семи планет и получить некоторые данные о составе их атмосферы, сообщает «РИА Новости».

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