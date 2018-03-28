Астрономы открыли «невозможную» галактику

Астрономы с помощью телескопа «Хаббл» открыли в созвездии Кита галактику NGC1052-DF2, в которой практически нет темной материи.

По словам Питера ван Доккума из Йельского университета в США, открытие галактики без темной материи стало крайне неожиданным сюрпризом.

Дело в том, что обычно галактики начинают свою жизнь в виде скопления темной материи, куда постепенно «падает» газ, где рождаются звезды и формируются рукава, подобные спиралям Млечного Пути.

На долю темной материи приходится примерно 75 процентов от массы материи во Вселенной. Темная материя удерживает звезды на месте и не дает им «разбежаться».

Астрономы заметили, что многие небольшие и карликовые галактики почти не содержат этой таинственной субстанции.

Оказалось, что и галактика NGC 5949 в созвездии Дракона, «нарушает» законы распределения темной материи. Она выглядит так, будто кто-то взял типичную галактику и оставил от нее лишь шаровые скопления и группы звезд.

В настоящее время теорий, которые бы предсказывали существование таких объектов, просто не существует, пишет «РИА Новости».

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