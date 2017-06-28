Астрономы обнаружили спаренные черные дыры

Научные сотрудники смогли найти два интересных объекта: черные дыры двигаются как будто в паре, одна вокруг другой. Они находятся на расстоянии 750 миллионов световых лет от Земли. Пока что они не поглотили друг друга, но через много лет вероятность полного поглощения возрастет.

Объекты были обнаружены в галактике под названием 0402+379, которая была открыта в 1995 году. Когда специалисты исследовали галактику, они поняли, что в ней имеются два ядра. Это означает, что данная галактика возникла вследствие воссоединения двух звездных систем – поэтому в ней имеются две черные дыры, - сообщает «ФАН».

Расстояние между ними измеряется 24 световыми годами. Астрономы сделали предположение: когда дыры все-таки притянут друг друга, результат их столкновения породит гравитационные потоки волн, которые были замечены в 2015 году.