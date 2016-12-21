Астрономы обнаружили планет у с облаками и растениями

Астроном Гиллем Англада-Эскуде считает, что на экзоплатене Proxima b есть лед, облака и растительность.

«Я представляю себе Proxima b похожей на Марс», - сказал астроном, добавив, что там, очень много льда и даже есть растения. Поэтому, считает он, следует как можно скорее отправить к этой планете зонд. Proxima b была обнаружена в августе 2016 года. Уже определено, что планета вращается почти по круговой орбите, - сообщает «ФАН».

Год на этой планете длится примерно 11,2 земных суток, ибо от материнской звезды она находится на расстоянии в 0,05 астрономической единицы. Это небесное тело, отмечают эксперты, тяжелее Земли примерно в 1,3 раза. Средняя температура на поверхности Proxima b составляет примерно 0 градусов по Цельсию.