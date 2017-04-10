Астрономы обнаружили «галактику-самоубийцу»

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила снимки галактики NGC 4536 в созвездии Девы. Ее звезды формируются чересчур быстро, что приводит к постепенной смерти галактики.

Российско-немецкий астроном Алексей Финогенов считает, что галактики, размещенные неподалеку от Млечного пути, умирают от "обжорства". Ранее в них было слишком много "звездных стройматериалов", что привело к опустошению нейтральных газов данных галактик. Это и стало основанием их уничтожения.

Другие ученые считают, что в смерти галактик виновны черные дыры, "удушающие" их изнутри, или даже темная материя, - сообщают «РИА Новости».

Отметим, что NGC 4536 в созвездии Девы находится на дистанции в 50 миллионов световых лет от Земли. Наблюдение за ней позволит точно установить причину смерти галактик.

Новости по теме
Теги:
События: наука
Персоны: ученые
Следующая новость Израиль закрыл для своих граждан выезд в Египет

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО