Астрономы обнаружили «галактику-самоубийцу»

Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила снимки галактики NGC 4536 в созвездии Девы. Ее звезды формируются чересчур быстро, что приводит к постепенной смерти галактики.

Российско-немецкий астроном Алексей Финогенов считает, что галактики, размещенные неподалеку от Млечного пути, умирают от "обжорства". Ранее в них было слишком много "звездных стройматериалов", что привело к опустошению нейтральных газов данных галактик. Это и стало основанием их уничтожения.

Другие ученые считают, что в смерти галактик виновны черные дыры, "удушающие" их изнутри, или даже темная материя, - сообщают «РИА Новости».

Отметим, что NGC 4536 в созвездии Девы находится на дистанции в 50 миллионов световых лет от Земли. Наблюдение за ней позволит точно установить причину смерти галактик.