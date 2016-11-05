Астрономы обещают предупредить человечество о конце света за пять дней

Астрономы НАСА обещают предупредить человечество о возможном конце света. Они создали систему раннего предупреждения «астероидного нападения».

Система сможет почти гарантированно обнаружить любой астероид, приближающийся на опасно близкое расстояние, за пять дней до его подлета к Земле.

В последние несколько десятилетий ученые всего мира активно следят за околоземными астероидами и проводят своеобразную космическую перепись, пытаясь понять, насколько они опасны для человечества.

Астероидов в околоземном пространстве так много, что астрономам пришлось создать специальные шкалы для оценки того, насколько вероятно их падение на Землю, сообщает РИА Новости.