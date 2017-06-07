Астрономы назвали нашу Галактику необычно «одинокой»

Группа ученых из Китая и Америки после совместных исследований сделали выводы, что галактика Млечный Путь расположена в войде - гигантской космической пустоте. Результаты своей работы они представили на конференции Американского астрономического общества.

Согласно сделанным расчетам, Млечный Путь находится в войде под названием KBC. Пустота может достигать около миллиарда световых лет в поперечном сечении и быть чуть ли не одним из самых больших образований, - сообщают «РИА Новости».

Войды, являются одним из элементов крупномасштабной структуры Вселенной. Они расположены между нитями, образованными галактическими скоплениями. Пустоты могут быть разных размеров — от 40 мегапарсек (порядка 130 миллионов световых лет) до нескольких сотен мегапарсек. Внутри войдов плотность видимой материи гораздо ниже среднего значения во Вселенной.