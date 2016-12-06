Астрономы нашли самый маленький астероид
Американские ученые обнаружили в космосе самый маленький астероид. Заметим, его диаметр составляет всего два метра.
По сообщениям специалистов, астероид отражает примерно 60 процентов падающего на него света, что делает его схожим по свойствам с метеоритом, - сообщает «ФАН».
В 2015 году космическое тело приблизился на максимальную дистанцию к Земле. Исследователи дали ему наименование - 2015 TC25. Астероид состоит из окисленного железа, что и дает отражающий эффект.
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