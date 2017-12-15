Астрономы нашли двойника Солнечной системы

Американские астрономы открыли восьмую планету в звездной системе Kepler-90 в созвездии Дракона, что позволило ей сравняться по числу небесных тел с Солнечной системой.

«Можно сказать, что Kepler-90 — это миниатюрный аналог Солнечной системы: ее внутренние части населяют небольшие планеты, а окраины — более крупные небесные тела, но все они расположены значительно ближе друг к другу, чем Земля и ее соседи», — пояснил Эндрю Вандербург из университета Техаса в Остине.

По мнению планетологов, аналоги Солнечной системы являются большой редкостью, так как на данный момент известны лишь три звездные системы с семью планетами.

Во время очередной проверки Вандербург обратил внимание на необычные аномалии в поведении планет, вращающихся вокруг Kepler-90. Он зафиксировал желтого карлика в созвездии Дракона.

По словам Вандербурга, ученые давно подозревали, что в Kepler-90 может скрываться еще одно небольшое каменистое тело, но доказать это не позволяло отсутствие однозначных данных и множество помех.

Эту задачу смогла решить нейросеть, которую исследователи НАСА научили различать реальные проходы планет по диску светил и случайные изменения в яркости.

Таким образом ученые смогли обнаружить еще одну планету в Kepler-90 и вычислить ее свойства. Новая планета под временным именем i находится между планетами с и d и совершает один оборот вокруг звезды менее чем за 15 дней. По химическому составу, размерам и массе она похожа на Землю, однако жизнь на ней маловероятна, сообщает «РИА Новости».

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