Астроном-любитель с Урала нашел на Марсе кипящее озеро

Изучая фотографии Марса, радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев нашел на планете озеро с кипящей водой.

Своими наблюдениями он поделился с агентством «URA.RU». Дегтерев подробно изучил фотографии Красной планеты, выполненные NASA, и обнаружил, что на Марсе, который считается безводной планетой, есть кипящее озеро.

По его сведениям, водоем диаметром в два километра расположен на Южном полюсе планеты.

«Она (вода – прим.) голубая по цвету, видимо, постоянно кипит и выделяет при этом большое количество пара», - рассказал Дегтерев.

Ранее исследователь с Урала нашел на Марсе храм со сфинксом и звездолет.