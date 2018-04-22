Астроном-любитель с Урала нашел на Марсе кипящее озеро
Изучая фотографии Марса, радиолюбитель из Нижнего Тагила Валентин Дегтерев нашел на планете озеро с кипящей водой.
Своими наблюдениями он поделился с агентством «URA.RU». Дегтерев подробно изучил фотографии Красной планеты, выполненные NASA, и обнаружил, что на Марсе, который считается безводной планетой, есть кипящее озеро.
По его сведениям, водоем диаметром в два километра расположен на Южном полюсе планеты.
«Она (вода – прим.) голубая по цвету, видимо, постоянно кипит и выделяет при этом большое количество пара», - рассказал Дегтерев.
Ранее исследователь с Урала нашел на Марсе храм со сфинксом и звездолет.
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