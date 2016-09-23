Астрономия вновь будет представлена в школьной программе

Министр образования и науки РФ Ольга Васильева заявила, что в школьную программу вернется предмет «Астрономия». Это произойдет уже в следующем году.

- Со следующего года она (астрономия) будет возвращена. У нас есть хорошие учебники, то, что они будут дополняться и меняться, то это безусловно, - цитирует министра «Интерфакс».

Васильева не стала уточнять, какой предмет из школьной программы решено убрать, чтобы на место его поставить астрономию.

Ранее глава Минобрнауки отмечала, что в России стоит вернуть астрономию для изучения в школе.