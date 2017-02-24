Астронавты на МКС не смогли остановить утечку аммиака

Просачивание аммиака на Международной космической станции (МКС) было обнаружено больше недели назад в американском сегменте, источник утечки определен, однако остановить ее пока не удается.

Как рассказал «Интерфаксу» источник в ракетно-космической отрасли, утечка аммиака происходит из внешней системы терморегулирования. При этом данная неисправность не представляет угрозы для экипажа.

Протечку обнаружили больше недели назад, но астронавтам не удавалось определить конкретный источник вплоть до четверга. «При помощи анализатора аммиака, доставленного на станцию, было проведено сканирование внешней поверхности станции и локализовано место утечки - блок клапанов радиаторов на секции P1», - рассказал собеседник агентства.

Однако, по его словам, остановить просачивание аммиака пока не удается. Специалисты НАСА продолжают следить за развитием ситуации.