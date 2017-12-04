Астронавты приготовили первую в мире пиццу в космосе

Экипаж Международной космической станции (МКС) сумел приготовить первую в мире «космическую пиццу» в условиях невесомости.

Все необходимые ингредиенты находились на борту транспортного грузового корабля «Cygnus», успешно пристыковавшегося к борту МКС 14 ноября.

Астронавты приготовили сразу несколько вариантов пицц – с артишоками, с пепперони, сыром и чесночной пастой, сообщает ТАСС.

Сейчас на МКС работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты NASA Рэндольф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт EKA Паоло Несполи.