Астронавты приготовили первую в мире пиццу в космосе
Экипаж Международной космической станции (МКС) сумел приготовить первую в мире «космическую пиццу» в условиях невесомости.
Все необходимые ингредиенты находились на борту транспортного грузового корабля «Cygnus», успешно пристыковавшегося к борту МКС 14 ноября.
Астронавты приготовили сразу несколько вариантов пицц – с артишоками, с пепперони, сыром и чесночной пастой, сообщает ТАСС.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Александр Мисуркин и Сергей Рязанский, астронавты NASA Рэндольф Брезник, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба, а также астронавт EKA Паоло Несполи.
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