Астрофизики обнаружили луну у безымянной планеты Солнечной системы

Ученым с помощью телескопа «Хаббл» удалось обнаружить спутник у карликовой планеты 2007 OR10. Данный объект является одним из крупнейших космических тел своего класса. Однако исследователи до сих пор не дали ему имени.

Сообщается, что спутник представляет собой 250-километровую луну. По предварительным данным, его масса равняется весу Плутона. Кроме того, объект является третьим по размеру после Плутона и Эрида в поясе Копейра, - сообщают «РИА Новости».

Исследователи подчеркнули, что они не удивлены тем, что у планеты 2007 OR10 имеется луна. Научные сотрудники добавили, что спутники на карликовых планетах полностью разрушают привычную теорию о том, как формировались эти объекты.