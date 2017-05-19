Астрофизики обнаружили луну у безымянной планеты Солнечной системы
Ученым с помощью телескопа «Хаббл» удалось обнаружить спутник у карликовой планеты 2007 OR10. Данный объект является одним из крупнейших космических тел своего класса. Однако исследователи до сих пор не дали ему имени.
Сообщается, что спутник представляет собой 250-километровую луну. По предварительным данным, его масса равняется весу Плутона. Кроме того, объект является третьим по размеру после Плутона и Эрида в поясе Копейра, - сообщают «РИА Новости».
Исследователи подчеркнули, что они не удивлены тем, что у планеты 2007 OR10 имеется луна. Научные сотрудники добавили, что спутники на карликовых планетах полностью разрушают привычную теорию о том, как формировались эти объекты.
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