Под Астраханью семь человек отравились неизвестной жидкостью
В Астраханской области семь человек попали в больницу после употребления неизвестной спиртосодержащей жидкости.
Три человека – двое мужчин и одна женщина – скончались. Один из пострадавших находится в коме, состояние второго оценивается как тяжелое, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР. Отмечается, что в числе пострадавших двое несовершеннолетних.
Согласно предварительной версии, пострадавшие нашли жидкость в канистре на берегу реки Ахтуба. Они принесли ее домой и, разбавив водой, выпили. Подростки угостились «коктейлем» вслед за взрослыми. В настоящее время они отправлены в медучреждения областного центра с диагнозом «острая интоксикация».
По факту происшествия проводится проверка.
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