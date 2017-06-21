Под Астраханью семь человек отравились неизвестной жидкостью

В Астраханской области семь человек попали в больницу после употребления неизвестной спиртосодержащей жидкости.

Три человека – двое мужчин и одна женщина – скончались. Один из пострадавших находится в коме, состояние второго оценивается как тяжелое, передает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление СКР. Отмечается, что в числе пострадавших двое несовершеннолетних.

Согласно предварительной версии, пострадавшие нашли жидкость в канистре на берегу реки Ахтуба. Они принесли ее домой и, разбавив водой, выпили. Подростки угостились «коктейлем» вслед за взрослыми. В настоящее время они отправлены в медучреждения областного центра с диагнозом «острая интоксикация».

По факту происшествия проводится проверка.