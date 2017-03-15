В Астрахани врачи бьются за жизнь младенца после «казахского заговора грыжи»

Двухмесячная Амалия уже девять дней находится в реанимационном отделении городской больницы Астрахани, после того как ее пытались вылечить от пупочной грыжи при помощи «казахского заговора» местной целительницы, сделавшей ребенку надрезы лезвием на лбу.

Родители сами отвезли ребенка к 68-летней знахарке Таслиме М., которая взялась не только исцелить малышку от грыжи, но и в целом улучшить состояние здоровья девочки. Однако этого не произошло, после обряда ребенок в тяжелом состоянии попал в реанимацию.

- Во время сеанса 68-летняя целительница сделала младенцу два надреза лезвием между бровями. Этот обряд известен среди местного народа, называется он «заговор грыжи». Сразу после надрезов у ребенка открылось сильное кровотечение. Остановить кровь без врачей знахарка и родители не смогли и вызвали скорую. Девочка в тяжелом состоянии была доставлена в реанимацию, где она находится по настоящее время, - рассказал «Лайфу» источник, знакомый с ситуацией.

Врачи оценивают состояние младенца как стабильно тяжелое. Целительница допрошена и признала свою вину. После инцидента с младенцем пенсионерка приостановила прием граждан. Против нее возбуждено уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности».