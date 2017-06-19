В Астрахани уволили утаившего иномарку чиновника
В Астраханской области уволен заместитель главы управления Росимущества по региону Наур Гаджаев. Поводом для этого послужил автомобиль, не указанный им в декларации о доходах.
Согласно результатам проверки, проведенной прокуратурой, Гаджаев утаил Toyota Land Cruiser 200. Стоимость этого автомобиля, как пояснили в ведомстве, превосходит общий доход чиновника за последние три года. Откуда взялись средства на машину, он также не указал в декларации, передает РИА «Новости».
После проверки Гаджаев был уволен с госслужбы с связи с утратой доверия.
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