В Астрахани уволили утаившего иномарку чиновника

В Астраханской области уволен заместитель главы управления Росимущества по региону Наур Гаджаев. Поводом для этого послужил автомобиль, не указанный им в декларации о доходах.

Согласно результатам проверки, проведенной прокуратурой, Гаджаев утаил Toyota Land Cruiser 200. Стоимость этого автомобиля, как пояснили в ведомстве, превосходит общий доход чиновника за последние три года. Откуда взялись средства на машину, он также не указал в декларации, передает РИА «Новости».

После проверки Гаджаев был уволен с госслужбы с связи с утратой доверия.