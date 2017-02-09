В Астрахани нетрезвый угонщик троллейбуса нанес ущерб автосалону

На конечной остановке пьяный молодой человек воспользовался отсутствием водителя, запустил двигатель троллейбуса и начал движение, но почти сразу врезался в рекламную конструкцию, которая при падении повредила выставленный на площадке автосалона автомобиль.

Представитель областного УМВД сообщил, что повреждения получили и троллейбус, и автомобиль Ravon Nexia R3. Среди людей пострадавших нет, передает ТАСС.

Как уточнили в УМВД, прибывшие на место происшествия полицейские задержали 23-летнего злоумышленника, который рассказал, что с детства мечтал работать водителем троллейбуса. При этом угонщик не осознавал, что находится в Астрахани - сам он житель Саратовской области.

Задержанному грозит арест на срок до 15 суток или штрафа в 30 тысяч за управление транспортным средством без прав в состоянии опьянения.

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Теги:
Места: Россия
Организации: МВД
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