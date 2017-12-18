На астероиде Оумуамуа нашли заледеневшую органику

Группе зарубежных астрономов удалось установить структуру астероида Оумуамуа, залетевшего в Солнечную систему.

По их словам, поверхность астероида покрыта полуметровым слоем заледеневшей органики, которая, защищает от воздействия солнечных лучей недра небесного тела, также богатые льдом, сообщает издание Nature Astronomy. Ученые отметили, что даже нагрев до 300 градусов Цельсия не сумел растопить эту корку.

Специалисты читают, что Оумуамуа, по своему составу все-таки ближе к кометам, нежели астероидам. Каменистый цвет ему придает «закопченность» органикой, свидетельствующая о том, что возраст небесного тела насчитывает не менее 10 миллионов лет.

Ранее также высказывалась гипотеза, что Оумуамуа может быть кораблем пришельцев, замаскированным под астероид.