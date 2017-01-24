В Астане завершились переговоры с участием представителей властей и оппозиции Сирии

Переговоры по урегулированию ситуации в Сирии с участием представителей действующей власти страны и оппозиции завершились в столице Казахстана Астане.

«Было принято решение создать трехсторонний механизм, который должен следить за полным соответствием режима прекращения огня, отсутствия провокаций», - цитирует «Интерфакс» текст заявления стран-гарантов, зачитанный главой МИД Казахстана Кайратом Абдрахменовым по итогам переговоров.

- Эта встреча в Астане имеет определенную цель - остановить кровопролитие, решить мирным путем ситуацию, выработать механизмы для достижения конкретных результатов, - заявил постоянный представитель САР при ООН, глава делегации правительства Сирии Башар Джаафари на пресс-конференции по итогам межсирийских переговоров. - Астанинская встреча - это не рынок, не базар, и поэтому мы обсудили конкретные вещи и достигли определенных результатов.

Иран, Турция и Россия договорились сотрудничать при содействии ООН на платформе Астаны для урегулирования сирийского кризиса. Эти страны также подтвердили целостность и суверенитет Сирии.

«Мы ценим участие в данных переговорах специального посланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и подтверждаем приверженность идее суверенности и целостности Сирийской Арабской Республики как мультиэтнической, многоконфессиональной страны, существование которой гарантируется Совбезом ООН», - указывается в их совместном заявлении.

По словам Джаафари, целью участников межсирийских переговоров в Астане было закрепление перемирия и разрешение кризиса политическим путем, и участники переговоров в Астане приложили все усилия для достижения результата. Ради этой цели, подчеркнул он, правительство Сирии готово вести переговоры за одним столом с вооруженной оппозицией.

- Для нас это было очень болезненно сидеть в одной комнате с другими сирийцами, которые связанны с иностранными программами и работают на иностранные силы. Мы не впервые сидим с ними за одним столом, мы готовы это делать, чтобы спасти Сирию, - отметил Джаафари.

В свою очередь оппозиция представила ООН свою версию механизма прекращения огня, которая затем должна быть передана правительству Сирии, сообщил представитель группировки «Южный Фронт» Иссам Эльрейс. По его словам, оппозиция готова ждать ответа режима президента страны Башара Асада около недели.