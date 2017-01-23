В Астане стартовали межсирийские переговоры
В столице Казахстана начались переговоры по урегулированию ситуации в Сирии. Это первая встреча властей страны и оппозиции за столом переговоров.
Во встрече принимают участие семь сторон. Помимо делегаций от Дамаска и оппозиции, присутствуют представители стран-гарантов – России, Ирана и Турции, спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура и посол США в Казахстане Джордж Крол, передает ТАСС.
Цели переговоров – укрепление режима перемирия и подготовка к консультациям по разрешению кризиса в Женеве, намеченным на 8 февраля.
Агентство также отмечает, что стороны намерены принять документ по итогам встречи.
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