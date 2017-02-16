В Астане начался новый раунд межсирийских переговоров
В столице Казахстана началась очередная международная встреча по урегулированию конфликта в Сирии.
Для участия в переговорах в Астану прибыли делегации Дамаска, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана и представители ООН. Кроме того, к диалогу присоединились делегации США и Иордании.
Стороны обсуждают контроль за соблюдением режима перемирия и предстоящие консультации в Женеве. Они должны состояться в конце месяца.
Наряду с этим ситуацию в САР обсудят в Москве министр иностранных дел России Сергей лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает «ТВ Центр».
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