В Астане начался новый раунд межсирийских переговоров

В столице Казахстана началась очередная международная встреча по урегулированию конфликта в Сирии.

Для участия в переговорах в Астану прибыли делегации Дамаска, сирийской оппозиции, России, Турции, Ирана и представители ООН. Кроме того, к диалогу присоединились делегации США и Иордании.

Стороны обсуждают контроль за соблюдением режима перемирия и предстоящие консультации в Женеве. Они должны состояться в конце месяца.

Наряду с этим ситуацию в САР обсудят в Москве министр иностранных дел России Сергей лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура, сообщает «ТВ Центр».