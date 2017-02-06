В Астане началась встреча стран-гарантов по Сирии

В столице Казахстана началась встреча по урегулированию ситуации в Сирии. Наряду с Россией, Ираном и Турцией в ней участвуют представители ООН и Иордании.

В Минобороны России отметили, что подобные встречи будут носить регулярных характер. В МИД Казахстана переговоры назвали продолжением диалога, начатого в январе, передает РИА «Новости».

По сведениям агентства. Стороны будут обсуждать соблюдение режима перемирия в САР, меры контроля и пресечения нарушений, вопросы гуманитарной помощи, а также взаимоотношения дамаска и оппозиции.