В Астане началась встреча стран-гарантов по Сирии
В столице Казахстана началась встреча по урегулированию ситуации в Сирии. Наряду с Россией, Ираном и Турцией в ней участвуют представители ООН и Иордании.
В Минобороны России отметили, что подобные встречи будут носить регулярных характер. В МИД Казахстана переговоры назвали продолжением диалога, начатого в январе, передает РИА «Новости».
По сведениям агентства. Стороны будут обсуждать соблюдение режима перемирия в САР, меры контроля и пресечения нарушений, вопросы гуманитарной помощи, а также взаимоотношения дамаска и оппозиции.
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