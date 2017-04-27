Ассоциация юристов РФ готовит предложения по борьбе с киберпреступностью
Ассоциация юристов России подготовит предложения по уточнению в уголовном законодательстве норм, направленных на борьбу с киберпреступностью, заявил председатель АЮР Владимир Груздев.
По его словам, совершенствование правовой базы и закрепление в уголовном законе легальных определений будут инициированы ассоциацией в ближайшее время.
Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о необходимости ужесточения наказания за киберпреступления. По его словам, в 2016 году в стране было зафиксировано более 42 тысяч киберпреступлений, имеющих корыстный характер.
Груздев отметил, что помимо усиления ответственности, не менее важным остается улучшение методов выявления и пресечения киберпреступлений.
В то же время РФ продвигает в ООН разработку правовой конвенции по борьбе с преступностью в киберпространстве, которая предполагает правила, исключающие применение информационно-коммуникационных технологий в военных целях, сообщает агентство Regnum.
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