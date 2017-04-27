Ассоциация юристов РФ готовит предложения по борьбе с киберпреступностью

Ассоциация юристов России подготовит предложения по уточнению в уголовном законодательстве норм, направленных на борьбу с киберпреступностью, заявил председатель АЮР Владимир Груздев.

По его словам, совершенствование правовой базы и закрепление в уголовном законе легальных определений будут инициированы ассоциацией в ближайшее время.

Ранее генеральный прокурор РФ Юрий Чайка заявил о необходимости ужесточения наказания за киберпреступления. По его словам, в 2016 году в стране было зафиксировано более 42 тысяч киберпреступлений, имеющих корыстный характер.

Груздев отметил, что помимо усиления ответственности, не менее важным остается улучшение методов выявления и пресечения киберпреступлений.

В то же время РФ продвигает в ООН разработку правовой конвенции по борьбе с преступностью в киберпространстве, которая предполагает правила, исключающие применение информационно-коммуникационных технологий в военных целях, сообщает агентство Regnum.