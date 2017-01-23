Ассоциация фигурного катания США поддержала проведение этапа Гран-при в России

Глава ассоциации фигурного катания США Самуэль Оксиер заявил, что несмотря на разгоревшийся вокруг российских спортсменов допинговый скандал, возглавляемая им организация поддерживает проведение в России этапа Гран-при.

- Во время пресс-конференции на чемпионате США 19 января меня неоднократно спрашивали, какие возможные действия дисциплинарного характера могли бы быть приняты в случае подтверждения использования спортсменами препаратов, включенных ВАДА в список запрещенных. Как вы понимаете, упомянутое в прессе является моим личным мнением. Данное мнение и высказывания - мои личные и не являются официальной позицией Ассоциации фигурного катания США, более того, хочу вас заверить, что американская федерация поддерживает проведение этапа Гран-при «Кубок Ростелекома», как и всех других этапов Гран-при. Нашим спортсменам нравится участвовать в соревнованиях в России, и они с нетерпением ждут участия в соревнованиях вместе с вашими фигуристами в различных международных соревнованиях, - цитирует Оксиера ТАСС со ссылкой на пресс-служба российской федерации фигурного катания.

Ранее Оксиер, выступая перед прессой, заявил о возможности отстранения сборной России от Олимпиады 2018 года из-за данных доклада Макларена.

По данным итальянского издание La Gazzetta dello Sport, олимпийские чемпионки Игр-2014 в Сочи Аделина Сотникова (одиночное катание), Татьяна Волосожар (парное катание, командные соревнования) и Ксения Столбова (командные соревнования) упоминаются в докладе независимой комиссии ВАДА. Официального подтверждения этой информации нет.