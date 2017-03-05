Associated Press удалило из публикации электронный адрес жены Пенса

Агентство Associated Press (AP) согласилось удалить из своей публикации электронную почту супруги вице-президента США Майка Пенса.

Директор издания по связям со СМИ официально заявил: «AP убрало электронный адрес из последующих заметок, узнав, что миссис Пенс по-прежнему использует (упомянутый) аккаунт».

В пятницу издание указало электронный адрес Карен Пенс в одном из своих материалов про то, что будучи губернатором Индианы Майкл Пенс использовал вместе с женой личную почту для рабочих контактов. Журналисты издания полагали, что почта была взломана в июне 2016 года, рассказывает РИА Новости.

Вице-президент США потребовал убрать адрес электронной почты и извиниться перед его женой.