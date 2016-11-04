Ассанж усомнился в победе Трампа на выборах в США

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж считает, что кандидат от республиканцев Дональд Трамп проиграет выборы на пост президента США.

По мнению Ассанжа, миллиардеру не позволят победить, поскольку он «оттолкнул от себя все группы истеблишмента». В то же время на стороне Клинтон разведка, военно-промышленные компании, крупные иностранные компании, отметил Ассанж в интервью Russia Today. «То же можно сказать и о средствах массовой информации. Владельцы СМИ и даже простые журналисты поддерживают Клинтон», - добавил он.

Президентские выборы в США пройдут 8 ноября. Согласно последним данным социологических исследований, Клинтон незначительно опережает Трампа по популярности.