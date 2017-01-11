Ассанж уличил президента Бразилии в «сливе важной информации» спецслужбам США

Президент Бразилии Мишель Темер охотно делился со спецслужбами США важной информацией в обмен на политическую поддержку со стороны Белого дома. Такое заявление сделал основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж.

«У Темера были личные связи в американском посольстве, через которые он делился с ними информацией касательно политической ситуации и обсуждениями политических тенденций в Бразилии. Это не позволяет сказать, что правительство США платило ему за шпионскую деятельность, нет никаких доказательств этого. Мы говорим о других вещах, о налаживании связей для обмена информацией и получения политической поддержки», — цитирует РИА «Новости» отрывок из опубликованного аргентинским порталом La Nueva интервью Ассанжа португальскому писателю и журналисту Фернандо Мораису.

Ассанж также подчеркнул, что импичмент экс-президента Бразилии Дилмы Роуссеф активно «подогревался» в социальных сетях, отметив при этом, что «подобное в Латинской Америке не происходит без помощи США».

По словам Ассанжа, Бразилия является главным объектом слежки со стороны США среди всех латиноамериканских государств.

«Если проследить за действиями американской военной разведки, можно сказать, что за Бразилией следят больше всего», — цитирует его слова портал.