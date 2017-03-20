Ассанж пообещал IT-компаниям предоставить доступ к хакерским инструментам ЦРУ
Google, Microsoft, Apple и другие IT-компании могут получить от Джулиана Ассанжа доступ к секретной информации ЦРУ, но для этого контрагенты должны выполнить условия основателя сайта WikiLeaks.
Ассанж уже разослал письма главам компаний, в которых, в частности, требует гарантий, что те в течение трех месяцев не станут прикрывать обнаруженные бреши в защите секретных сайтов Центрального разведывательного управления, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Motherboard.
По данным издания, в компаниях нет единого мнения по вопросу возможного сотрудничества с основателем WikiLeaks, поскольку даже простое ознакомление с материалами ЦРУ без разрешения США является незаконным.
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