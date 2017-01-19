Ассанж отказался сдаваться американским властям

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США, поскольку Вашингтон не выполнил его условий.

Адвокаты Ассанжа отметили, что он соглашался на экстрадицию только в случае немедленного помилования бывшего американского военного аналитика Брэдли Мэннинга, осужденного за передачу WikiLeaks нескольких сотен тысяч военных и дипломатических документов.

Однако президент США Барак Обама принял решение о смягчении приговора Мэннингу, позволяющему последнему выйти на свободу в мае текущего года. При этом в белом доме заявили, что рассчитывают на сдачу Ассанжа, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.