Ассанж отказался сдаваться американским властям
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от экстрадиции в США, поскольку Вашингтон не выполнил его условий.
Адвокаты Ассанжа отметили, что он соглашался на экстрадицию только в случае немедленного помилования бывшего американского военного аналитика Брэдли Мэннинга, осужденного за передачу WikiLeaks нескольких сотен тысяч военных и дипломатических документов.
Однако президент США Барак Обама принял решение о смягчении приговора Мэннингу, позволяющему последнему выйти на свободу в мае текущего года. При этом в белом доме заявили, что рассчитывают на сдачу Ассанжа, передает ТАСС со ссылкой на зарубежные СМИ.
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